DEM Parti Saliha Aydeniz hakkında soruşturma süreci başlattı

DEM Parti Kadın Meclisi, yaşamına son veren Dilan Karaman’a mobbing uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma süreci başlattığını duyurdu.

DEM Parti Kadın Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Özeleştirimizi ve aldığımız tutumu, Dilan’ın anısına bağlılığımızın, mücadelemizin tarihsel birikiminden gelen hakikate saygımızın, eşitlik ve özgürlük mücadelesi yürüten tüm kadınlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak ele alıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Toplumsal yaşamın bütününde olduğu gibi siyaset zemini ve kurumları da erkek egemen bir kuşatma altında biçimlenmiş, kadınlara kendi sesleri ve örgütlü varoluşları kapalı olmuştur. Bu siyasal zemini büyük bedeller ve kolektif emekle dönüştüren, kendi iradesiyle yeniden kuran güçlü bir mücadele deneyiminden bugüne gelen DEM Parti Kadın Meclisi olarak cinsiyete dayalı tüm tahakküm ve iktidar ilişkilerini dağıtmayı, inşa etmek istediğimiz yeni yaşamın temel ekseni olarak ele alıyoruz. Ancak birlikte yol yürüdüğümüz bir arkadaşımızla kadın yoldaşlığı bağlamında güçlü bir ilişki kuramamış olmamız en büyük özeleştirimizdir.

Gerek çoğul parti yapımızda devraldığımız devrimci miras gerekse de kadın özgürlük mücadelesinden öğrendiğimiz temel ilkelerden hareketle parti içinde ya da dışında aldığımız sorumluluklar farklı olsa da emeğimiz eşdeğerdir. Büyük bedeller ve kolektif emekle kazandığımız kurumsal zeminler içinde bizi eleştirdiğimiz eril iktidarcı sisteme benzemekten koruyacak yegane güvencemiz, oluşturduğumuz ortak değerler ve yoldaşlık ilişkimizdir. Parti içinde hangi zeminde çalışıyor olursa olsun hiçbir arkadaşımız ast-üst ilişkilerine göre değil, birlikte yarattığımız kolektif iradeye bağlı yoldaşlar olarak çalışmalarını yürütür. Dilan’ın kaybından sonra içine düştüğümüz eksiklikleri de özeleştirel temelde ele aldığımızı; ‘Neyi eksik yaptık? Ne yapmalıydık?’ sorusuna cevap arayışımız ve çözüm geliştirme çabamız olsa da daha çok bekleyen bir konumda kaldığımızı; sorumluluğumuzu daha güçlü ve hızlı yerine getirmekte eksiklik yaşadığımızı da tespit ettiğimizi ifade etmek isteriz.

DEM Parti Kadın Meclisi olarak, sadece kadın meclisimiz düzleminde değil; bir bütün parti örgütümüz düzleminde dönüştürücü, kendi ideolojik politik hakikatimizle daha güçlü buluşan bir kendini yenileme mücadelesi ve yüzleşme içindeyiz. Bu dönüşümün yaratılmasında en önemli yol göstericimiz, feminist mücadelenin ve Kürt kadın hareketinin bu zamana kadar bizlere sunduğu ilkeleri ve mekanizmaları hayata geçirmek ve takip etmek olacaktır.

Bu kapsamda;

- Yaşadığı erkek şiddetini zamanında bilemememiz ve buna karşı gerekli dayanışma ve çözüm mekanizmalarını devreye sokamamamız önemli bir sorun olarak değerlendirilmiştir. Bir bütün olarak parti kurullarımızın içinde kendi mekanizmalarımızı sorgulamak ve güçlendirmek, kadın yoldaşlığını ve dayanışmasını daha görünür ve etkin kılmak temel sorumluluğumuzdur.

- Dilan’ın intihara sürüklenmesinin arkasında yer alan şiddet faili Mazlum Toprak’ın uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetin bu süreci derinleştirdiği açıktır. Açığa çıkan bu erkek şiddetini silikleştiren, görmezden gelen tüm yaklaşımların karşısında olarak fail Mazlum Toprak’ın cezasız kalmaması ve yargılanması için gerekli tüm yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

- Dilan Karaman ile çalışma yürüten milletvekili arkadaşımız Saliha Aydeniz kendi iradesiyle idare amirliği görevinden çekildiğini, Kadın Meclisinin iradesini ve hakkında yürütülecek disiplin kurulu soruşturmasının sonuçlarını esas alacağını beyan etmiştir. Bu kapsamda parti disiplin kurulumuzda soruşturma süreci başlatılmıştır.

DEM Parti Kadın Meclisi olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki; tahayyül ettiğimiz özgür yaşam, yarınları hemen bugünden ve bir bütün toplumsal yaşamı en yakınımızdaki ilişkilerden başlayarak dönüştürmekle/yeniden kurmakla başlar. Kadınlar olarak eşitlik ve özgürlük mücadelemizden edindiğimiz bilinçle eksikliklerimizi tüm açıklığıyla ortaya koymak ve kadınların birbirinden öğrenerek oluşturduğu birikimden güç almak, birbirimize ve kendimize olan güvenimize ve özgürlüğe olan tutkumuzla ilgilidir. Sevgili Dilan’a ve yitirdiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın anılarına bağlı kalacağımızın, inandığımız tüm değerlere sahip çıkarak kararlılıkla ve daha güçlü mücadele edeceğimizin sözünü yineliyoruz.”