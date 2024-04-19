DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Şenyaşar'dan iktidara '23 Nisan' eleştirisi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:42

Güncelleme: 19.04.2024 - 17:42

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt genelinde kutlama hazırlıkları yapıldığını belirterek diğer yandan iktidarın, çocukları karamsarlığa ve karanlığa sürüklediğini savunan Şenyaşar, "Annelerinin yanında cezaevlerinde kalan 552 bebek ve çocuğun hak ettiği koşullarda büyüyebilmesi için Adalet Bakanlığını sorumluluğa davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SMA hastası çocukların ailelerinin, tedavinin yüksek maliyetli olması nedeniyle yardım topladığını anlatan Şenyaşar, Sağlık Bakanlığından bu hastaların masraflarını karşılamasını istedi.

CEZAEVLERİNDEKİ İNCELEME TALEPLERİ KARŞILANMADI

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun cezaevlerindeki inceleme taleplerini karşılamadığını söyledi.



DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın da üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun ilk toplantısında "cezaevlerindeki hak ihlallerinin giderilmesi ve önlenmesi" için çalışma yapmayı planladıklarını söyledi. Aslan, "Ancak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu çok ağır bir biçimde çalışmakta, çoğu zaman toplantı yapmamakta. Bu süreçte sadece 3 cezaevi ziyareti gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.



