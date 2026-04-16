DEM Parti, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar için heyet görevlendirdi

DEM Parti, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin bölgelerde yerinde inceleme yapmak ve süreci takip etmek amacıyla üst düzey bir heyetin görevlendirildiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, Grup Başkanvekili Sezai Temelli, MYK üyesi İlknur Birol ve 5 milletvekilinden oluşan heyetin, bugün bölgeye geçerek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

RAPOR, KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Açıklamada, "Yapılacak incelemeler sonrası hazırlanacak rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.