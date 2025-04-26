DEM Parti, SDG/YPG’nin düzenlediği Kürt konferansına katılmak için Suriye’ye geçti

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:33

DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) oluşan bir heyet Kuzey ve Doğu Suriye’ye geçti. Heyet bir dizi temaslarda bulunacak ve terör örgütü SDG/YPG’nin düzenleyeceği “Rojava Kürt Birliği ve Tutumu Konferansı”na katılacak. Konferans öncesinde ise Irak-Suriye-Türkiye hattında Kürt siyaseti hareketlendi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşısı Mazlum Abdi; Suriye’deki sürece ilişkin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü. Ayrıca Barrot ile Kürdistan Demokratik Partisi Mesud Barzani görüşmesinde Türkiye’de Cumhur İttifakı ile PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile DEM Parti arasında yürütülen adı konmayan çözüm süreç de masaya yatırıldı.

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 8 Aralık 2024’te terör örgütü Heyet'ül Tahrir'üş Şam (HTŞ) tarafından devrilmesinin ardından; Kuzey ve Doğu Suriye’de Kürt siyaseti hareketlendi. Esad rejiminin ardından HTŞ elebaşısı Ahmet eş-Şara’nın başkanlığında Suriye’nin başkenti Şam’da kurulan 1’inci Suriye Geçiş Hükümeti ile “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi” arasında da diyalog arttı; 10 Mart’ta terör örgütü YPG’nin üst çatısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşısı Mazlum Abdi ile Ahmet eş-Şara SDG’nin Suriye ordusunu bütünleşikleşmesi için anlaştı.

SURİYE’DEKİ KÜRT KONFERANSINA DEM PARTİ’DE KATILACAK

Bu gelişmelerin ardından özerk yönetimdeki Kürt siyasi hareketleri Şam ile yürütülecek görüşmelerde bütünlüğü sağlamak ve pazarlık başlıklarını belirlemek için bugün özerk yönetimin kontrolündeki ve SDG’nin merkezi Kamışlı’da “Rojava Kürt Birliği ve Tutumu Konferansı” düzenleyecek. Bu kapsamda; DEM Parti MYK Üyesi Serhat Eren, DEM Parti Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Gülcan Kaçmaz ve Mehmet Kamaç ile (BDP) Eş Genel Başkanı ve Batman Milletvekili Keskin Bayındır’dan oluşan DEM Parti heyetinin de konferansa katılacağı öğrenildi.

HEYET TEMASLARDA BULUNDU

Heyet önceki gün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) oradan da “Semalkan Sınır Kapısı”ndan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne geçti. Heyet konferans öncesinde dün de Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ehmed ile bir araya geldi.

IKBY’DE FRANSA - SDG GÖRÜŞTÜ

Konferansa Kürt siyasi partileri temsilcileri, gençlik ve kadın örgütleri, aydın, yazar, sanatçı, din insanları ve toplumun ileri gelenlerden oluşacak 400 kişinin katılacağı, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi açılış konuşmasını yapacağı belirtildi. Abdi ise önceki gün IKBY’de dikkat çeken temaslarda bulundu. Abdi, IKBY’nin başkneti Erbil’de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü. Görüşmede Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ehmed de yer aldı.

BARZANİ SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Abdi, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot’un ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. IKBY Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Abdi ile Barzani’nin “Suriye Kürtlerinin birliği ve istikrarı” konusunda hemfikir olduklarını kaydedilirken; “Suriye’deki Kürt güç ve tarafları arasındaki birlik ve istikrarı, Kürtlerin meşru talep ve haklarının elde edilmesi” için bir garanti olarak değerlendirildi.

BARROT VE BARZANİ ARASINDA ADI KONMAYAN SÜREÇ GÖRÜŞMESİ

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot; IKBY ziyareti kapsamında eski IKBY Başkanı ve halihazırda Kürdistan Demokratik Partisi Mesud Barzani ile de görüştü. Görüşmede Türkiye’de Cumhur İttifakı ile PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile DEM Parti arasında yürütülen adı konmayan çözüm sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi. Görüşmede Mesud Barzani’nin “Kürdistan Bölgesi, Türkiye’de barış sürecine katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye her zaman hazırdır” mesajını verdiği belirtildi.