DEM Parti yürüyüşüne polisten müdahale: Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri protesto etmek için saat 15.00 sıralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Kurumlar Platformu’nun çağrısıyla Aksaray Meydanı’nda toplanan gruplar Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak polis engel oldu. Bunun üzerine ters yönde ve ara sokaklarda yürüyüşlerine devam eden kalabalığa polis zaman zaman biber gazı ve gaz fişeği kullanarak müdahale etti. Müdahale sırasında gazeteciler de zaman zaman hedef oldu.

MİLLETVEKİLİ CELAL FIRAT DA YARALANDI

Aralarında DEM Parti milletvekilleri Cengiz Çiçek, Burcugül Çubuk, Celal Fırat, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan'ın da aralarında olduğu parti yöneticileri de müdahalelerden etkilendi. Yaralananlar, gözaltına alınanlar oldu. Yaralananlar arasında bulunan milletvekili Celal Fırat hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Aksaray Metro durağı önünde toplanan DEM Partililer, IŞİD aleyhine sloganlar atmaya devam etti. TOMA'lı ve çevik kuvvetli polis ablukası altında bekleyiş bir süre daha devam etti ve daha sonra dağılım gerçekleşti.

DEM PARTİ: İL EŞ BAŞKANIMIZ ÇINAR ALTAN VE ÇOK SAYIDA ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı polis müdahalesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Rojava'ya dönük saldırı ve katliamlara karşı alanlardaydık! İl Eş Başkanımız Çınar Altan ve çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı. Buna rağmen tüm ablukaları aşarak Aksaray Meydanı'ndaydık. Gözaltılar, saldırılar ve ablukalar bizi susturamaz! Bu topraklarda zulüm kaybedecek, direniş büyüyecek. IŞİD karanlığına, işgal ve savaş politikalarına sessiz kalmayacağız. Rojava düşmeyecek, IŞİD yenilecek, direniş kazanacak!"

KOÇYİĞİT-TEMELLİ: HALKLARIN YAŞAM HAKKINI VE ÖZGÜR GELECEĞİNİ SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de gelişmeye ilişkin "İstanbul Aksaray’da Rojava için yapılan barışçıl yürüyüşe polis müdahalesi gerçekleşmiş, milletvekilimiz Celal Fırat darp edilerek hastaneye kaldırılmıştır. Toplanma hakkına, günlerdir meydanları dolduran halk iradesine ve seçilmişlere yönelen bu saldırıları kabul etmiyoruz! Rojava’da sivillerin yaşamı tehdit altındayken, halkların barış ve insanca yaşam talebi yükselirken, Türkiye’de bu talebe ses verenlere yönelik şiddet demokratik toplum düzeniyle bağdaşmamaktadır. Halkların yaşam hakkını ve özgür geleceğini savunmak suç değildir. Bu müdahalelerin siyasi ve idari sorumluları derhal hesap vermelidir." paylaşımını yaptı.