DEM Partili Kurtalan Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin gözaltına alındı
Siirt’in Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin, DEM Parti İlçe Eş Başkanı Saliha Sak’ın da aralarında bulunduğu 5 kadın gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin’in de aralarında bulunduğu 5 kadın hakkında gözaltı kararı alındı.
Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Kurtalan Belediyesi Eş Başkanı Sadiye Aktin, DEM Parti Kurtalan İlçe Eş Başkanı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Eş Başkanı Sultan Yorulmaz, Kurtalan Belediye Meclis Üyesi Mehpare Yeşilbaş ve belediye çalışanı Gülbahar İvdil gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Sadiye Aktin #Dem Parti #Kurtalan Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı