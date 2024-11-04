DEM Parti'li Altın'dan iktidara "kayyum" tepkisi! "Halkın seçme hakkına kumpas kuruyorlar"

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:16

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:16

Türkiye CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasını konuşurken bugün sabah saatlerinde doğu illerinden kayyum haberleri geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk üçüncü kez kayyum uygulaması ile görevden uzaklaştırılmış oldu.

Kayyum atanan belediyeler önünde yurttaşların ve muhalefet partilerinin protestoları sürüyor.

"HALKIN SEÇME HAKKINA KUMPAS!"

Mardin Büyükşehir Belediye binası önünden Cumhuriyet TV yayınına bağlanan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın iktidara sert tepki gösterdi.

Altın, “Kayyum haberini aldığımızdan beri tüm partililerimiz ve yurttaşlarımız buradayız. Bu uygulama haksız, hukuksuz ve antidemokratiktir. Türkiye’nin herhangi bir yerinde halkın seçtiği belediye başkanları hizmetlerini sürdürürken Mardin’de üçüncü kez aynı isme kayyum atanıyor olmasını kabul etmiyoruz. Devlet halkın seçme ve seçilme hakkına kumpas kuruyor. Halkın tepki ve direnişi çok büyük” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ VE ÇALIŞANLAR BELEDİYEYE ALINMADI!

Bu antidemokratik uygulamadan hızlı bir şekilde geri dönülmesi gerektiğini söyleyen Altın, “Eğer Esenyurt’ta, Batman’da, Mardin’de halkın seçme hakkına el koyuluyorsa bu demektir ki demokraside büyük bir gedik vardır ve bu gedik tüm Türkiye’yi içine alacak kadar ciddi boyuttadır. Şu an halkın, çalışanların dahi belediyeye girmesine izin verilmiyor. Tam bir düşman hukukuyla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyet kendi kurallarını yürütememektedir. Kayyum atayarak baskıyla bu halkı sindirmeye çalışmak çözüm değildir.

Biz milletvekili olarak belediyeye giremiyoruz. Şehrin tüm kamu kurumlarının milletvekillerine açık olması gerektiğini defalarca söylememize rağmen içeri alınmıyoruz, darp ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI!

DEM Parti’nin bu uygulamaları “siyasi darbe” olarak nitelendirdiğine vurgu yapan Altın, “Bunun 4 Kasım’da yapılması da bir hafızaya işaret ediyor. Nasıl ki belediyeciliği belediye sınırlarından çıkarıp halka yaydıysak, her defasında daha fazla oy alarak kazandıysak şimdi de bu kayyum rejimiyle türkiye demokrasisi için, seçme ve seçilme hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.