DEM Partili Bakırhan, yeni anayasaya yeşil ışık yaktı: CHP'nin İmralı kararını eleştirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştiren Bakırhan, "Burada ana muhalefet partisi de aslında bu bahsettiğimiz kaygıları giderebilecek bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif, çok ciddi bir rol oynayabilirdi" dedi.

Bakırhan, "CHP, Cumhuriyet'in kurucu partisidir. Yüzyıllık meselede bir sorumlu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi, SEGBİS'e bir linkle bağlantı kurulmasın mı, tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Bu CHP'nin önerisi miydi? Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. Sadece SEGBİS meselesinden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz. CHP'den beklentimiz büyük" şeklinde konuştu.

"CHP CESUR OLMALI"

TV100'e konuk olan Bakırhan, CHP'nin risk alması ve cesur olması gerektiğini savunarak, "Tabanının hassasiyetine bakarak siyaset üretmemeli" dedi. Bakırhan, "CHP sağa sola bükmeden, iktidar karşıtlığına sıkışmadan adım atmalı" açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'YE ÖVGÜ

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, "Sayın Bahçeli en başından beri aslında çok tutarlı bir siyaset izliyor. Çıktığı günle aslında aynı şeyleri söylüyor. Aslında iki tane aktör ilk söylediği sözü devam ettiriyor" sözlerini kaydetti.

"ANAYASA HENÜZ GÜNDEMİMİZDE YOK”

Bakırhan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ise henüz böyle bir gündemin olmadığını ancak gündeme geldiği zaman demokratik, eşitlikçi bir anayasa tartışmasına katılabileceklerini söyledi.

Bakırhan, "Gündemin kendisi bu sürecin kendisidir, bu meselenin çözümüdür. Anayasa henüz gündemimizde yok. İktidar cenahından da anayasa tartışmasına dönük bir dayatma, gündem yok. Şu an bu meselenin çözümüne odaklandık. Anayasa gündeme geldiği zaman demokratik, eşitlikçi bir anayasa tartışmasında tabi ki katılırız" ifadelerini kullandı.