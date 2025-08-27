DEM Partili belediyeye tabeladaki ışıklar nedeniyle uyarı yazısı

DEM Partili Kocaköy Belediyesi’nin tabelasındaki Türkçe bölümü karanlıkta olup, Kürtçe bölümü ise ışıklandırılması nedeniyle Kocaköy Kaymakamlığı uyarı yazısı gönderildi.

Yazıda, Türkçe bölümü karanlıkta bırakılıp Kürtçenin ışıklandırıldığı belirtilerek bu durumun düzetilmesi istendi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyeniz tabela aydınlatmasında Türkçe ifadelerin (T.C Kocaköy Belediyesi) kapalı, Türkçe harici ifadelerin ise açık olduğu tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Gerek 2709 sayılı Kanun (Anayasa) gerekse de 1353 sayılı Kanun Türkçe'nin kullanılması hususunda kamu kurumları adına emredici niteliktedir ve aksi bir uygulama mümkün değildir. Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez. Tabelada arıza kaynaklı bir kısmi karartma var ise arızanın giderilmesi yahut kasti bir karatma var ise sorumluların tespit edilebileceği biçimde soruşturma yapılması zaruridir. Söz konusu tutanakta yer alan ve görsel ile ispatı sağlanmış olan acziyetin, yukarıda anlatıldığı şekilde ivedilikle giderilmesi ve sonucundan Kaymakamlığımıza bilgi verilmesini; rica ederim.''