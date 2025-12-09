DEM Partili Cengiz Çandar ile Bahçeli'den TBMM anısı: 'Kısa ve sıcak sohbet'

TBMM Genel Kurulu, 2026 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler devam ederken mola anından bir kare paylaşıldı.

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun ile çekindiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çandar, fotoğrafa, "Süreç’e ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet" notu düştü.

İşte o kare: