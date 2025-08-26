DEM Partili heyetin İmralı'ya gideceği gün belli oldu

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, perşembe günü terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda görüşecek.

Görüşmede komisyon görüşmelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Heyetin bu ziyareti TBMM'de süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ardından bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Heyet, son olarak 6 Temmuz'da ziyaret gerçekleştirmişti. DEM Partili yöneticiler bu süre boyunca İmralı ile görüşme yapılamamasını eleştirmişti.