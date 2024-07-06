DEM Partili Iğdır Belediyesi kayyum döneminde işe alınan 204 şirket personelinin iş akdi feshedildi

Yayınlanma: 06.07.2024 - 16:35

Güncelleme: 06.07.2024 - 16:45

DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Nuri Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin personel fazlalığı nedeniyle çıkarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm halkımızın bildiği üzere 31 mart yerel seçimleri öncesi, belediyeye ihtiyaç fazlası personel alımı yapılmıştır. Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine, bizim emeğe verdiğimiz değer, kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kurumumuzun borç durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 5 Temmuz'dan itibaren son verilmiştir."

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI'NDAN TEPKİ

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan, işten çıkarılma kararının haksızlık olduğunu belirterek, pazartesi gününden itibaren eylem yapacaklarını kaydetti.