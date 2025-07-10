DEM Partili vekil Erbil'den paylaştı: 'Tarihi Cuma'ya hazırız'

Terör örgütü PKK'nin yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni düzenlemesi bekleniyor.

Törene birçok gazeteci ve siyasetçinin de davet edildiği biliniyor.

DEM Parti Heyeti ilk olarak Erbil'e giderek temaslarda bulundu. Erbil'den fotoğraf paylaşan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Tarihi cumaya hazırız” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf karesinde DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sırrı Sakık, Saruhan Oluç, Ayşegül Doğan, Ahmet Türk ve aynı zamanda eski gazeteci olan milletvekili Cengiz Çandar da yer aldı.