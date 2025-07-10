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DEM Partili vekil Erbil'den paylaştı: 'Tarihi Cuma'ya hazırız'

DEM Partili vekil Erbil'den paylaştı: 'Tarihi Cuma'ya hazırız'

10.07.2025 17:44:00
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Haber Merkezi
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DEM Partili vekil Erbil'den paylaştı: 'Tarihi Cuma'ya hazırız'

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Irak'ın Erbil kentinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta DEM Parti heyeti yer aldı. Terör örgütü PKK'nin yarın Süleymaniye'de silah bırakması bekleniyor.

Terör örgütü PKK'nin yarın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni düzenlemesi bekleniyor.

Törene birçok gazeteci ve siyasetçinin de davet edildiği biliniyor.

DEM Parti Heyeti ilk olarak Erbil'e giderek temaslarda bulundu. Erbil'den fotoğraf paylaşan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Tarihi cumaya hazırız” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf karesinde DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sırrı Sakık, Saruhan Oluç, Ayşegül Doğan, Ahmet Türk ve aynı zamanda eski gazeteci olan milletvekili Cengiz Çandar da yer aldı.

İlgili Konular: #pkk #Terör örgütü