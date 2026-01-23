DEM Partililerin 'saç örme' akımına ünlü oyuncu Belçim Bilgin de dahil oldu

SDG kontrolünden çıkarak, geçici Suriye yönetimine bağlı güçlerin denetimine giren Rakka’da çekilen ve SDG mensubu olduğu iddia edilen bir kadının saçlarının kesildiği imasıyla paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda elinde bir saç örgüsü tutan bir erkek, videoyu çeken kişinin, “Onu neden kestin?” sorusuna, “Zaten gitti ne yapacak ki” diye karşılık veriyor.

SAÇ ÖRME EYLEMİ BAŞLADI, KISA SÜREDE AKIM OLDU

DEM Parti milletvekilleri, SDG'li olduğu iddia edilen kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlattı. DEM Parti milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

Her xeleka porên me berxwedan a me hêz dike…



Saçlarımızın her halkasıdirenişimizi güçlendiriyor…#JinJiyanAzadi #KeziyenMeTırsaWe pic.twitter.com/fssWkfK87T — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) January 22, 2026

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da akıma TBMM Genel Kurulu’nda katıldı.

ÜNLÜ OYUNCU BELÇİM BİLGİN DE VİDEO PAYLAŞTI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu akıma oyuncu Belçim Bilgin de katıldı. Bilgin, saçını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Bilgin'in yorumları kapattığı da görüldü.