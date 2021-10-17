Demet Akalın'ın eşi tehdit edildi, Erdoğan'ın berberini suçladı
Demet Akalın, Okan Kurt'un sahibi olduğu Hirahan Restoran’da yan komşusuyla kavga ettiğini söyledi. Instagram'dan video paylaşarak polisten yardım isteyen Akalın "Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış" dedi. Olayın ardından açıklama yapan Okan Kurt ise kendisini içeriden çıkarmayan kişinin Cumhurbaşkanının berberi olduğunu söyledi.
Okan Kurt'un sahibi olduğu Hirahan Restoran’da yan komşusuyla kavga ettiğini söyleyen Demet Akalın, Kurt'un dışarı çıkartılmadığını açıkladı. Akalın, polisin de içeri girmesine izin verilmediğini belirtti.
Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.
Akalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şu an İzmir Havaalanı’ndan dönmeye çalışıyorum. Hirahan’da, yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt’u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? ‘Çıkartmayacağız Okan Kurt’u o dükkandan’. Nasıl oluyor bu işler?
Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Birinin bakalım Hirağan’a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar."
"CUMHURBAŞKANININ BERBERİYMİŞ"
Olayın ardından açıklama yapan Okan Kurt, kendisini içeriden çıkarmayan kişinin Cumhurbaşkanının berberi olduğunu söyledi.
Kurt, açıklamasında, "Beni içeriden çıkarmayan adam Cumhurbaşkanının Berberiymiş. Babamın arabasını parçalamışlar, kardeşimin üzerine yürümüşler" ifadelerini kullandı.
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