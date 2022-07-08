'Demir Yumruk' operasyonunda 14 şüpheli daha tutuklandı
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı.
'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan 139 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 70'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 69'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.
Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan 70 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Böylece soruşturmada Erol Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli tutuklanmış oldu, 167 kişiye ise adli kontrol uygulandı.
SAHTE FATURALARLA 25 MİLYAR LİRA ZARAR
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında olduğu 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli ise "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 6 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 42 kişiden ise 10'u tutuklanmış, 32 kişi adli kontrolle bırakılmıştı.
Video Haberler
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti