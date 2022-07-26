'Demir Yumruk' operasyonunda gelişme: 39 şirketin mal varlığına el koyma kararı kaldırıldı

26 Temmuz 2022 Salı, 17:21

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında, tutuklanan ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin sahibi olduğu şirketlerin mal varlıklarına tedbir konuldu, sonraki aşamada ise kayyum atandı.

Söz konusu şirketlerde çalışan işçilerin maaşı ile faturaların ödenmesinde zorluk yaşanması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden mal varlıklarının üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Bu talebin kabul edilmesinin ardından, mal varlıklarının üzerindeki tedbirler kaldırılarak şirketlerin amacı doğrultusunda kullanılması için kayyumlara devredildi.

Şirketler dışında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları ise devam ediyor.



