'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme
Demir çelik sektöründe, sahte faturalarla kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan firmalara yönelik başlatılan "Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin yapılan 'paylaşımlar' için harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'bazı şüpheli ifadelerinin FETÖ'ye servis edildiği' belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarını Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) servis edenlerin tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.
'BAZI İFADELER FETÖ'YE SERVİS EDİLDİ'
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda "Demir Yumruk" operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarının, bazı avukat ve şüpheliler tarafından FETÖ'ye servis edildiği, firari FETÖ üyelerinin yayınladıkları "gerçeği yansıtmayan" video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdiği, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği ifade edildi.
Video Haberler
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Silahla şakalaşırken kuzenini vurdu
- Minibüs dehşeti: Kendisini uyaranların üzerine sürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi