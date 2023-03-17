Demirtaş listeyi paylaştı: 'AKP yüzyılın felaketi'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:18

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:18

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'da bazı gıda maddelerinin fiyatlarını paylaşarak, "Türkiye aç karınla kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Türkiye aç karınla kan ağlıyor. Bir yanda deprem ve sel ihmalleri, diğer yanda artan yoksulluk... AKP yüzyılın felaketidir."