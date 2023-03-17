Demirtaş listeyi paylaştı: 'AKP yüzyılın felaketi'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye aç karınla kan ağlıyor. Bir yanda deprem ve sel ihmalleri, diğer yanda artan yoksulluk... AKP yüzyılın felaketidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:18
Demirtaş listeyi paylaştı: 'AKP yüzyılın felaketi'
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'da bazı gıda maddelerinin fiyatlarını paylaşarak, "Türkiye aç karınla kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Türkiye aç karınla kan ağlıyor. Bir yanda deprem ve sel ihmalleri, diğer yanda artan yoksulluk... AKP yüzyılın felaketidir." 

 


Selahattin Demirtaş ekonomi Ekonomik kriz

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