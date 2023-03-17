Demirtaş listeyi paylaştı: 'AKP yüzyılın felaketi'
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye aç karınla kan ağlıyor. Bir yanda deprem ve sel ihmalleri, diğer yanda artan yoksulluk... AKP yüzyılın felaketidir" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'da bazı gıda maddelerinin fiyatlarını paylaşarak, "Türkiye aç karınla kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.
Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Türkiye aç karınla kan ağlıyor. Bir yanda deprem ve sel ihmalleri, diğer yanda artan yoksulluk... AKP yüzyılın felaketidir."
Türkiye aç karınla kan ağlıyor.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 17, 2023
Bir yanda deprem ve sel ihmalleri, diğer yanda artan yoksulluk...
AKP yüzyılın felaketidir. pic.twitter.com/rh3JbZBdyB
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