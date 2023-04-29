Demirtaş, Şık'a yanıt verdi: Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz!
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın, "Selahattin’i çıkar HDP’den, ortada HDP kalmıyor" sözlerine "Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz" yanıtını verdi.
2016 yılından bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın HDP ile ilgili sarf ettiği sözlere yanıt verdi.
"KİM NE DERSE DESİN..."
Demirtaş, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım. Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim. Ve Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz. An serkeftin an serkeftin."
Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 29, 2023
Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim.
Ve Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz.
An serkeftin an serkeftin. pic.twitter.com/wnj0MS64rc
NE OLMUŞTU?
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bir seçmenle sohbeti sosyal medyada paylaşılmış ve sohbette Şık'ın şu ifadeleri sarf ettiği görülmüştü:
"O kadar sert ve sekter var ki HDP tabanında. Hâlâ var. Bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor."
Bu ifadelerin ardından Şık ve TİP, bir mesaj yayımlayarak özür dilemişti.
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