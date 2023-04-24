Demirtaş, Erkan Baş aracılığıyla ittifak güçlerine 'uyarı'da bulundu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 18:36

Güncelleme: 24.04.2023 - 18:36

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Twitter hesabından Demirtaş’ın mesajını paylaşan Baş, “Seçim çalışmalarımız arasında sevgili dostumuz Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettim. Herkese, hepimize sevgileri, selamları ve başarı dilekleriyle birlikte ekteki mesajı iletti. Çok yakında özgür günlerde buluşacağız” açıklamasını yaptı.

İTTİFAK GÜÇLERİNE "UYARI"

Erkan Baş'a ilettiği notta Demirtaş, şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Erkan Baş’ın ziyareti vesilesiyle, Türkiye İşçi Partili tüm yoldaşlarıma, kıymetli aday arkadaşlara selam, sevgilerimi iletiyorum. Dışarıda olsaydım 29 Nisan’da Aydın’a Yeşil Sol Parti mitingine Erkan’la beraber giderdik. Bu durumda Erkan yoldaşım Aydın’a benim selamlarımı götürecek ve mitinge katılacak. Ben de TİP’in mitinglerine katılır ve yoldaşça, omuz omuza, kol kola mücadeleyi büyütürdük. Olması gereken budur, ötesi yoldaşlığa zarar verir. Tüm arkadaşlarımızdan beklentimiz bu hukuka uygun davranarak beraberce mücadeleyi büyütmeleridir. Herkese selamla, özlemle, başarı dileklerimle…”

Seçim çalışmalarımız arasında sevgili dostumuz Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettim.

Herkese, hepimize sevgileri, selamları ve başarı dilekleriyle birlikte ekteki mesajı iletti.

Çok yakında özgür günlerde buluşacağız. pic.twitter.com/DldSsoJpNk — Erkan BAŞ (@erkbas) April 24, 2023

NE OLMUŞTU?

Dün (23 Nisan) Yeşil Sol Parti’nin Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediği bahar şenliğinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili adayı Pervin Buldan, TİP’e isim vermeden “Size ‘Hiçbir farkımız yok, bize de oy verirseniz kazanırız’ diyenlere sakın aldanmayın, sakın güvenmeyin. Tek adresimiz var, tek adresimiz Yeşil Sol’dur” mesajını vermişti.