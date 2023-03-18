Demirtaş sosyal medya hesabından Erdoğan'a çağrı yaptı: Yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 08:27

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 08:27

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyaseti bırakma çağrısı yaptı.

"Ülke nefes alsın" diyen Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın.

Ha, ille de “Tarihi bir seçim hezimeti yaşamak benim de hakkım” diyorsan hakkını teslim edeceğimizden kuşkun olmasın."