Demirtaş sosyal medya hesabından Erdoğan'a çağrı yaptı: Yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 08:27
Demirtaş sosyal medya hesabından Erdoğan'a çağrı yaptı: Yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyaseti bırakma çağrısı yaptı. 

"Ülke nefes alsın" diyen Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın.

Ha, ille de “Tarihi bir seçim hezimeti yaşamak benim de hakkım” diyorsan hakkını teslim edeceğimizden kuşkun olmasın."

 


Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan adaylık

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