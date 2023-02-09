Demirtaş'tan Erdoğan'a sert çıkış: Dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:05

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:30

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem üzerinden “Sorun ne biliyor musun Erdoğan” başlığıyla yayımladığı mesajlarıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

''Sorun ne biliyor musun Erdoğan'' sorusunu yönelten Demirtaş, "Memleketin tüm yetkileri senin elinde, dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz. Sorun sensin Erdoğan” dedi.

Demirtaş’ın Twitter paylaşımları şu şekilde:

“Sorun ne biliyor musun Erdoğan? Memleketin tüm yetkileri senin elinde, dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz. Sorun sensin Erdoğan.

Sorun ne biliyor musun Erdoğan? Sen dehşet acılar yaşayan insanlara baktığında evladını, anneni, babanı, canları görmüyorsun. Onları birer oydan ibaret nesneler olarak görüyorsun. Sorun sensin Erdoğan.

Sorun ne biliyor musun Erdoğan? Sen sevmeyi, ağlamayı, sarılmayı, merhameti unuttun. Biz 85 milyon, seninle başka dünyaların insanlarıyız, insanlığı unuttun. Sorun sensin Erdoğan.

Çözüm ne biliyor musun Erdoğan? Yasaklama, engelleme, hakaret, tehdit etme, küfretme. Çekil aradan. Biz kendi yaralarımızı sararız, sen gölge etme yeter. Allah rızası için düş artık bu halkın yakasından Erdoğan!”