Demiryolu işçilerinden mülakat isyanı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 14:55

Güncelleme: 12.02.2024 - 14:55

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) çalışan işçiler kurumda yaşanan mülakat adı altında kayırmacılık yapıldığı iddiasıyla sokağa indi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) çağrısıyla İzmir’de Alsancak Garı önünde toplanan demiryolu işçileri “TCDD’de yapılan mülakat haksızlığına karşı yürüyoruz! Mülakatlar iptal edilsin!” pankartı açtı. BTS Genel Baskanı Tonguç Özkan’ın da katıldığı eylemde şube başkanı Erdal Akyol, “Yine yeni bir mülakat hukuksuzluğu ve ayrımcılığıyla karşı karşıyayız. TCDD tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı kapsamında çeşitli unvanlarda yapılan yazılı ve sözlü sınavlarının sonucunda, geçmişteki örneklerin bir benzeri yaşanarak sendikamız üyeleri mülakatlarda elenirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek sınavlarda kazanmaları sağlanmıştır” dedi.

“CEMAAT, TARİKAT BAĞLANTISI BULUNMAYANLAR ELENMİŞTİR”

Mülakatlarla avukat, bölge kontrolörü, büro şefi, EKAY kontrolörü, gar müdürü, istasyon şefi, koruma güvenlik şefi, mühendis, programcı, şube müdürü, trafik kontrolörü ve uzman unvanlarında yüzlerce çalışana unvanlar dağıtıldığını aktaran Akyol, “Mahkeme kararlarında yer verildiği üzere; Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavlarının kamerayla kaydedilmesi ve sınava katılanların verdikleri cevapların tutanak altına alınması gerekmekte iken bu işlemler yine yapılmamıştır. Sınavlarda düşük puan alan yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı, diğer yandan sendikamız üyesi olmayan, başka sendika üyesi olan ya da hiçbir sendika üyesi olmayanlardan da; cemaat, tarikat bağlantısı bulunmayan, bakan milletvekili yakını olmayanlar da bu mülakatlarda elenmişlerdir. Yani kısacası arkası ve dayısı olmayanların da hakkı yenmiştir” diye konuştu.

“ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİZ”

Ayrımcılığa karşı 19 Şubat tarihinde İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 koldan Ankara’ya yürüyeceklerini ifade eden Erdal Akyol, “21 Şubat tarihinde Ankara’da TBMM önünde yapacağımız basın açıklaması ile TCDD yönetiminin hukuksuzluğunu ve ayrımcılığını protesto edeceğiz.

BTS olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi; mülakatların kaldırılmasını, bu sağlanana kadar yazılı puanların aynısının mülakat puanı olarak verilmesini, yazılı sınav sorularını Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ya da bağımsız ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini, bu sınavların adil, objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun aracı olan bu mülakatların iptalini istiyoruz” ifadelerini kullandı.