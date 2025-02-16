Demokrasi için Birlik Platformu: Aleviler ciddi kaygı yaşıyorlar

Yayınlanma: 16.02.2025 - 20:07

Güncelleme: 16.02.2025 - 20:07

Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİB) üyesi Levent Tüzel, Orta Doğu’da artan çatışmalar ve bölgedeki Kürt ve Alevilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için düzenlenen “Bölgede Barış ve Adalet Konferansı”nda yaptığı konuşmada, “Aleviler, gelen haberlere göre ciddi bir kaygı yaşıyorlar, ciddi bir tehdit altındalar. Bunları önleyebilecek güçler henüz devreye girmiş durumda değil" dedi.

DİB tarafından Beşiktaş Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, Suriye’deki iç savaş sonrası durum, Alevilerin karşı karşıya olduğu tehditler, Kürtlerin güvenlik sorunu ve Filistinlilere yönelik soykırım konuları ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını Demokrasi İçin Birlik Platformu’ndan Levent Tüzel gerçekleştirdi.

“FAŞİST BİR YÖNETİME DOĞRU HIZLI ADIMLARLA İLERLİYOR''

Her geçen gün yeni skandal sayılabilecek haberlerle karşılaştıklarını söyleyen Tüzel, “İktidar eleştirildiği için hakaret ve benzeri gerekçelerle insanlar gözaltına alınıyor. Gözaltına alınmakta kalınmıyor tutuklanmayacak suçlamalardan, ithamlardan, sırf ibretlik ve sindirmek adına siyasetçiler, gazeteciler, hukukçular tutuklanıyor. İstanbul Barosu gibi bir anayasal kuruma, görevden alma davası açılabiliyor, siyasi parti başkanları, cezaevinde olanlar dışında yenileri tutuklanıyor. Seçimlerde ittifak yapmış güçler, kent uzlaşısı adı altında başarı elde etmiş güçler, bu suçmuşçasına bir algı oluşturularak topyekun operasyonlarla tutuklanıyor, halkın seçtiği, seçilmiş belediye başkanları uyduruk siyasallaşmış yargılamalarla cezalara çarptırılıp görevden alınıyor. Bu örnekler çok sık yaşanmaya başlandı ve iktidar faşist uygulamaları, faşizan bir rejimi, tek adam yönetiminden faşist bir yönetime doğru hızlı adımlarla gidiyor” dedi.

Filistin’de 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarıyla başlayan sürecin Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasıyla yeni bir aşamaya evirildiğini belirten Tüzel, şöyle konuştu:

“İsrail'in güvenliğini her şeyin önünde tutan Amerikan emperyalizmi, bölgede sınırları ve yönetimleri yeni rejimleri dizayn ediyor. Hemen yanı başımızda cihatist bir süreçten gelen HTŞ yönetimi devlet başkanlığının ilan etti. Suriye Arap Cumhuriyeti olarak adını da koyarak Kürtleri, Ezidileri, Hristiyanları, Alevileri, Dürzileri, bütün halkları yok sayarcasına böyle bir rejim inşasına koyuldu. Şimdi Suriye topraklarını ve Gazze'yi satın almaktan söz eden bir Trump yönetimi bölgede yeni iş birlikçiler oluşturarak, yeni karakollar oluşturarak yeniden oluşturmaya çalışıyor. “

“SURİYE'DEKİ ALEVİLER CİDDİ BİR KAYGI YAŞIYOR''

Suriye’deki Alevi’lerin durumuna dikkat çeken Tüzel, “Aleviler, gelen haberlere göre ciddi bir kaygı yaşıyorlar, ciddi bir tehdit altındalar. Bunları önleyebilecek güçler henüz devreye girmiş durumda değil. Dolayısıyla Suriye halkını kendi kaderini belirleme konusunda yabancı güçlerin devreden çıkması, kendi anayasal düzenlerini oluşturmaları ve demokratik geleceklerini belirlemeleri bütün bir Orta Doğu halklarının, başta Türkiye halkları olmak üzere hepimizin önünde bir dayanışma, bir mücadele süreci olarak duruyor” dedi.



