Demokrasi Konferansı, eğitimde fırsat eşitliği için imza kampanyası başlattı

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

‘Demokrasi Konferansı’ tarafından başlatılan eğitimde fırsat eşitliği imza kampanyasına, aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu gibi çatı örgülerinin bulunduğu 11 çatı örgütü destek verdi. 3 Mart 2022 tarihine kadar sürecek olan eğitimde fırsat eşitliği imza kampanyasına ‘[email protected]’ adresinden destek verilip, imza atılacak. “Eşit yurttaşlık temelinde özgür bir toplum için, laik ve bilimsel bir eğitim istiyoruz” diye başlatılan ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ imza kampanyası için yapılan açıklamada Milli Eğitim Şurasından 4-6 yaşındaki çocuklara zorunlu din eğitimi tavsiyesi çıktığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“Her seviyedeki zorunlu din dersleri, sözde seçmeli olanlar dahil kaldırılmalı, din derslerini ana sınıfına kadar indiren tavsiye karar iptal edilmeli, gündeme bile getirilmemelidir. Eğitim sisteminin vakıflar üzerinden düzenlenmesine, vergilerimizin gerici, dinci vakıflara aktarılmasına son verilmelidir. Daha da önemlisi, eğitim programları ve müfredatı bilimsel normlara göre yeniden düzenlenmelidir. Eğitimin ticarileştirilmesine son verilmelidir. Yoksul öğrenciler, tarikat yapılanmalarının içinde kültürel ve inançsal olarak eritilmeye çalışıldığından, barınma sorunu acil olarak çözüme kavuşturulmalıdır.”