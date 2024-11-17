Yayınlanma: 17.11.2024 - 14:25

Güncelleme: 17.11.2024 - 14:25

Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi'nde Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un adaylığının kabul edilmemesi üzerine tartışmalar büyüdü. Aksoy, Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepki gösterdi. Peki, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy kaç yaşında, nereli?

İLAY AKSOY KİMDİR?

İlay Aksoy, 16 Aralık 1969 tarihinde Lefkoşa'da doğdu. 1990 yılında East Sydney Technial College'da Moda Tekstil Bölümünü tamamladı. Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başladı. Çocuk hakları ve özellikle istismar üzerinde sivil çalışmalar yapan Güvenli Eller Platformu ve sığınmacı kuşağı ekseninde göç ile ilgili çalışmalar yürüten S Kuşağı Platformlarının kurucusudur. Sosyal politikalar ve göç alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır.

İlay Aksoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti'ten ayrılarak Demokrat Parti'ye katıldı. Demokrat Parti'nin Göç Politikaları Başkanı görevini yürütmektedir.