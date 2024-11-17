2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir? Victoria Kjær Theilvig kaç yaşında, nereli?

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu. Peki, 2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir? Victoria Kjær Theilvig kaç yaşında, nereli?

2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir? Victoria Kjær Theilvig kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:19

Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu. Peki, 2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir? Victoria Kjær Theilvig kaç yaşında, nereli?

VICTORIA KJÆR THEILVIG KİMDİR?

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2024 ünvanını alan Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo ldu.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasıda 126 yarışmacıyı geride bıraktı.

2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.


Etiketler: #Kainat Güzellik Yarışması #kimdir? #Victoria Kjær Theilvig

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