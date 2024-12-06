Demokratik kitle örgütleri alana iniyor: ‘Haklarımız için birlikte haykıracağız’

Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:51

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:51

"Yurttaş birlikteliği" ismi altında toplanan 54 demokratik kitle örgütü 28 Aralık'ta ülkenin ve yurttaşların yaşadığı sorunlara karşı Anadolu Meydanı’nda (Tandoğan) miting düzenleyecek. Mülkiyeliler Birliği’nde mitinge ilişkin yapılan açıklamada, basına yönelik konuşmayı 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan yaptı.

‘TÜM KURUMLAR HIZLA ÇÜRÜYOR’

“Artık yeter, birlikte güçlü bir ses olma zamanı” diyen Sarıhan, “Tüm kurumlar hızla çürüyor, eğitim dinselleştiriliyor, halk iradesi ile seçilen belediye başkanlarının yerine hukuk dışı ve keyfi kararlarla tepeden kayyum atanıyor. Erkler ayrılığı kaldırılıyor, yasama organı etkisizleştiriliyor, adalete ulaşmak imkansızlaşıyor, bu olumsuz gidişe tepki gösteren aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler etki ajanlığı suçlamasıyla susturulmak ve halkımız korkutulmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİKTE HAYKIRACAĞIZ’

Sarıhan sözlerine şöyle devam etti:

“Anayasamızda tanımlanan ancak kırıntısı bile kalmamış olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik ve barış en acil ihtiyaçlarımız. Yurttaşlar olarak haklarımızı savunmak için harekete geçiyoruz.

Kitle örgütleri, sendikalar ve meslek kuruluşlarından oluşan ekte sunduğumuz 54 örgüt bir araya geldik, haklarımız için birlikte haykıracağız. 28 Aralık tarihinde meydanlara çıkacağız. Demokratik, laik cumhuriyete sahip çıkmak, birlikte daha güçlü olabilmek ve haklarımızı alabilmek için bütün yurttaşları aramıza katılmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz.”