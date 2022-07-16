Denayer pahalı geldi

Trabzonspor’un ilgilendiği Denayer’in talepleri Bordo-Mavililere fazla geldi.

Hayri Güner
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 05:00
Denayer pahalı geldi
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TrabBonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, Karadeniz ekibinden yıllık 2.5 milyon Avro garanti ücret ve imza parası istediği öğrenildi.

Trabzonspor’un teklifinin 1.5 milyon Avro garanti ücret ve düşük bir imza parası olduğu bildirildi. Bordo-Mavililer ile Danayer arasındaki görüşmeler şimdilik durdu. Dedryck Boyata için Hertha Berlin ile bonservis ücreti ve ödeme planı konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı. Kaleci Erce Kardeşler, Hatayspor’a transfer oldu.

Trabzonspor’dan ayrılan Gervinho ise Yunanistan ekibi Aris’le anlaştı. 


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