Dendias'tan Türkiye'ye suçlama: Gerilimi tırmandırıyor, bir kaza riski var

17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:19

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, gündeme ilişkin konuları ToVima gazetesine değerlendirdi.

Nikos Dendias, Türkiye'nin bölgede gerginliği "tırmandırdığını" ileri sürdü.

Dendias, "Türkiye'nin gerginliği tırmandırışı görülmemiş boyutlara ulaştı. Göç meselesini araçsallaştırıyor ve sürekli yalan haberlerle ülkemizin imajını zedelemeye çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin bir "provokatif" hareket olasılığından korktuğunu dile getiren Dendias, "Bu nedenle uyanıklık, teyakkuz, birlik ve soğukkanlılık gereklidir. Artan tehdide karşı Yunanistan kendini koruyor. Diplomatik alanda dostları ve müttefikleri bilgilendirmekle ve oluşturduğumuz ilişkiler ağını güçlendirmekle sorumluyum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DİYALOGDAN YANA DEĞİL"

Dendias, Türkiye'nin diyalogdan yana olmadığını iddia ederek, "Türkiye bizimle konuşmaya istekli olsaydı ve doğrudan iletişim kanalları olmasaydı arabuluculuk yapılabilirdi. Her düzeyde ikili temas olasılıkları çoktur. Mesele şu ki, Türkiye tavrıyla onların işini zorlaştırıyor" diye konuştu.

Dendias konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye, genel olarak saldırgan söylemleri ve hükümet yetkililerinin Yunanistan'a karşı akıl almaz ifadeleriyle, uluslararası hukuka dayalı yapıcı diyaloga olanak sağlayacak bir ortamın yaratılmasını baltalamaktadır. Keşke bu değişse."

Türkiye ile sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülebileceğini savunan Dendias, "Biz, Türkiye'nin topraklarından bir zerre talep etmediğimiz gibi, ondan da aynısını bekliyoruz" dedi.

12 MİL MESAJI



Dendias, karasuların artırılma meselesine değinerek, "Hükümet, ülkemizin karasularının genişletilmesini ulusal çıkarlara uygun gördüğünde yapacaktır. Elbette genişlemeden önce, düz esas hatların çizilmesi ve ön çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu körfezlerin kapatılması gibi teknik bir ön çalışma yapılmalıdır. Ancak bu ön çalışma başlı başına başka gelişmelerin habercisi değildir" diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan MEB Sınırlandırma ve hidrokarbon anlaşmalarının "geçersiz" olduğunu öne süren Dendias, "Geçiş hükümetinin ülkeyi uluslararası düzeyde bağlayan anlaşmalara girme hakkı bulunmadığından Türkiye ile imzaladığı mutabakat, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun anlaşmasına aykırıdır" dedi.