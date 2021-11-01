Dengesini kaybetti: Kafasını kamyona çarparak hayatını kaybetti
Kırıkkale'de kaldırımda beklerken bir anda dengesini yitiren ve o sırada yoldan geçen hareket halindeki hafriyat kamyonuna çarpan 60 yaşlındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale Millet Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için kaldırım üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştüğü sırada seyir halindeki İ.K.'nın kullandığı 06 VPA 76 plakalı hafriyat kamyonuna kafasını çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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