Dengesini kaybetti: Kafasını kamyona çarparak hayatını kaybetti

01 Kasım 2021 Pazartesi, 20:34

Olay, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale Millet Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için kaldırım üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştüğü sırada seyir halindeki İ.K.'nın kullandığı 06 VPA 76 plakalı hafriyat kamyonuna kafasını çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.