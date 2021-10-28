İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyede
İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle İstanbul’da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik haritası verilerine göre yoğunluğun yüzde 70 olduğu gözlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öğleden sonra mesailerin bitmesi ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip 3 günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı.
Maltepe D-100 Kadıköy istikametinde saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre trafiğin yüzde 70 olduğu belirlendi.
Öte yandan trafik yoğunluğunun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.
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