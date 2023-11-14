Deniyormuş gibi yaptı: Yelekleri çaldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir şahıs, mağazanın önündeki yelekleri deniyormuş gibi yaparak giydikten sonra çaldı.
Olay, Siverek Hasan Çelebi Mahallesi Esmerçayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şahıs alışveriş için bir mağazaya geldi.
Mağazaya gelen 3 şahıstan 2'si içeride çalışanı oyalarken diğer şahıs ise mağaza önündeki yelekleri deniyormuş gibi yapıp giydikten sonra çaldı.
Şüpheli şahsın 2 yeleği çalma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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