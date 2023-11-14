Deniyormuş gibi yaptı: Yelekleri çaldı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:01

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:01

Olay, Siverek Hasan Çelebi Mahallesi Esmerçayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şahıs alışveriş için bir mağazaya geldi.

Mağazaya gelen 3 şahıstan 2'si içeride çalışanı oyalarken diğer şahıs ise mağaza önündeki yelekleri deniyormuş gibi yapıp giydikten sonra çaldı.

Şüpheli şahsın 2 yeleği çalma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis eşkallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.