Ytong malzemesi çaldı: İfadesi şaşırttı!
Samsun’un Atakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, “Bir gün lazım olur diye aldım” dedi.
Olay, Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi’nde meydana geldi. G.Ö., bir inşaattan ytong malzemesi çalarak kamyonetine yükledi.
Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinde, “Bir gün lazım olur diye çaldım” dedi.
G.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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