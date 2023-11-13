Ytong malzemesi çaldı: İfadesi şaşırttı!

Samsun’un Atakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, “Bir gün lazım olur diye aldım” dedi.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:33
Ytong malzemesi çaldı: İfadesi şaşırttı!
Abone Ol google-news

Olay, Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi’nde meydana geldi. G.Ö., bir inşaattan ytong malzemesi çalarak kamyonetine yükledi. 

Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, “Bir gün lazım olur diye çaldım” dedi.

G.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



ytong inşaat hırsızlık

İlgili Haberler

Ağladığı için bebeğini öldürdü... İfadesi ortaya çıktı

Ağladığı için bebeğini öldürdü... İfadesi ortaya çıktı
Eski eşini boğazını keserek öldürdü: İfadesi ortaya çıktı

Eski eşini boğazını keserek öldürdü: İfadesi ortaya çıktı
Karşıya geçenlere çarpmıştı: 5 kişinin ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Karşıya geçenlere çarpmıştı: 5 kişinin ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler