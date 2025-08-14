Deniz Demir'den, Bakan Yumaklı'ya şap hastalığına ilişkin soru önergesi: Çiftçilerin mağduriyetini gidermek için hangi ek önlemler alınacaktır?

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, şap hastalığının araştırılması için TBMM'ye önerge verdi. Demir ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu. Türkiye genelinde hızla yayılan ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyen şap hastalığını CHP'li Deniz Demir Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Demir, hastalığın tüm yönleriyle araştırılması, üreticilerin zararlarının tespit edilip tazmin edilmesi ve etkin bir eylem planı hazırlanması amacıyla araştırma önergesi sundu.

Önergesinin gerekçesinde şap hastalığının yalnızca hayvancılığı değil, hayvansal gıdalara erişimi de doğrudan etkilediğini belirten Demir, uzmanların süt üretiminde yüzde 30 ila 70 arasında kayıp yaşanabileceğinin uyarısı yaptı. Et ve süt veriminde yaşnacak düşüşün, hayvanlarda gelişim geriliği, gebe hayvanların yavru atmasıyla birlikte, dış ticaretteki kısıtlamaların ciddi ekonomik kayıplara neden olduğunu vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklamasında üreticilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkati çeken Demir, hastalığa ilişkin etkili bir eylem planı bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

''ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAKTIR?''

"Erken alınmayan önlemler nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu. bHayvan pazarlarının kapatılmasıyla üreticiler hem hayvan kaybı hem de verim düşüşü nedeniyle büyük ekonomik zarara uğradı. Şap hastalığının mevzuatta tazminatlı hayvan hastalıkları arasında yer alıyor. Şap hastalığı görülen iller derhal 'salgın hastalık bölgesi' ilan edilmeli, mağdur üreticilerin zararları tazmin edilmeli. Üretim yapamaz hale gelenlerin kredi borçları ertelenmeli, gerekli destekler sağlanmalıdır."

Demir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergesinde şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

"Şap hastalığı kaç ilde görülmüştür, bu iller hangileridir?

Karantina altına alınan köy, çiftlik, hayvan pazarı sayısı ve illere göre dağılımı nedir?

Hastalık nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı ve etkilenen üretici sayısı kaçtır?

Mağdur üreticilerin zararları tazmin edilecek midir, ödemeler ne zaman başlayacaktır?

Çiftçilerin mağduriyetini gidermek için hangi ek önlemler alınacaktır?

Hastalığın yeni serotipine karşı aşı üretimi hangi aşamadadır, üretilen aşı adedi ve uygulanan aşı sayısı nedir?

Vatandaşın hastalıklı et tüketmemesi için ne tür tedbirler alınmaktadır?"