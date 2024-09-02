Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:49

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilk yaşandı. Mezuniyet törenlerinin ardından Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler dikkat çekti. Peki, Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Şeyda Yıldırım kimdir? Teğmen Şeyda Yıldırım kaç yaşında, nereli?

TEĞMEN ŞEYDA YILDIRIM KİMDİR?

Teğmen Şeyda Yıldırım, 2002’de İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladıktan sonra 2019 yılında Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nden mezun oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi.2024 yılı Kara Harp Okulu'nda Ebru Eroğlu, Deniz Harp Okulu'nda Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda devre birinciliğini İkra Kuyumcu aldı.