Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:07

21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" dedi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Peki, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım kimdir? Tümgeneral Selçuk Yıldırım kaç yaşında, nereli?

SELÇUK YILDIRIM KİMDİR?

Tümgeneral Selçuk Yıldırım 1970 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara ilinde tamamlamış, 1987 yılında Kara Harp Okuluna girmiş ve 30 Ağustos 1991 yılında Jandarma Teğmen olarak mezun olmuştur.

1991 yılında Tuzla Piyade Okulu ve 1991-1993 yılları arasında J.Okl.Kurs K.lığı/ Sb.Temel Kurs Eğitimini tamamlamasına müteakip sırasıyla; 1993-1996 yılları arasında Diyarbakır 10’uncu J.Eğt.Alay K.lığı emrinde Bl.K. olarak, 1996-1997 yıllarında İzmir 2’nci J.Komd.Er Eğt.Tb.K.lığı emrinde Bl.K. olarak, 1997-1998 yılları arasında Denizli İl J.K.lığı emrinde İlçe J.K. olarak, 1998-2000 yılları arasında Şırnak 6’ncı J.Snr.Tb.K.lığı emrinde Bl.K. olarak, 2000-2004 yılları arasında Kocaeli İl J.K.lığı emrinde Cezaevi J.Bl.K. olarak, 2004-2006 yılları arasında Van İl J.K.lığı emrinde İlçe J.K. olarak, 2006-2012 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Başkanlığı emrinde, 2012-2014 yılları arasında Siirt İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak, 2014-2017 yılları arasında Yozgat İl Jandarma Komutanı olarak, 2017-2019 yılları arasında Şırnak İl Jandarma Komutanı olarak, Cumhurbaşkanlığının 2018/100 sayılı kararı ile Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilmiş, 2019-2022 yılları arasında Manisa İl Jandarma Komutanı görevlerinde bulunmuştur.

12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığının 2022/408 sayılı kararnamesi ile Tümgeneral rütbesine terfi ettirilmiş, 2022-2023 yılları arasında Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevinde bulunmuştur. 23 Ağustos 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2023/390 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olarak 1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlamış olup halen bu görevi yürütmektedir.

Sıdıka Yıldırım ile evli olan Tümgeneral Selçuk Yıldırım iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.