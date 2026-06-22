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Deniz kaplumbağası koruma demirinin ortasında ateş yaktılar: İnceleme başlatıldı

Deniz kaplumbağası koruma demirinin ortasında ateş yaktılar: İnceleme başlatıldı

22.06.2026 13:39:00
Güncellenme:
DHA
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Deniz kaplumbağası koruma demirinin ortasında ateş yaktılar: İnceleme başlatıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, deniz kaplumbağası yuvasını koruma amacıyla sahile konulan demirin ortasında ateş yakılıp, piknik yapıldığı belirlendi. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Deniz kaplumbağası yumurtlama alanı olan Mavikent Mahallesi sahilinde tespit edilen yuvaların korunması amacıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bırakılan demir kafes, mangal olarak kullanıldı.

Gece saatlerinde sahile gelen kimliği belirsiz kişilerin, demir kafesin ortasında ateş yaktığı belirlendi. Koruma demirinin ortasında sönmüş kömürlerin bırakıldığı, çevresine de gıda artıkları ve plastik ambalajların atıldığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca, ateş yakılan demirin altında yuva bulunup bulunmadığının tespitiyle ilgili de çalışma başlatıldı.

Öte yandan, girişinde 'Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz' yazılı levha bulunan sahildeki diğer bir yuvanın üzerine konulan demir kafesteki naylon poşet ise dikkati çekti.

İlgili Konular: #Antalya #deniz kaplumbağası