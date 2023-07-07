'Deniz Kâşifi' Marmara'ya indirildi

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

Marmara’da yapılacak çalışmayla müsilajın riskleri Türkiye’de ilk defa kapsamlı bir biçimde haritalandırılacak. Ayrıca Marmara’da ilk defa detaylı bir şekilde araştırma yaparak kapsamlı bir veri seti de ortaya konulacak.

(Gamze Yalçın)

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın dün düzenlenen basın toplantısında, “Somut çözüm önerisi geliştirmekten bahsediyorsak öncelikle sorunu ve ortamını çok iyi anlamalı ve analiz etmeliyiz. İşte Deniz Kâşifi ismini verdiğimiz insansız sualtı planörü glider cihazı da tam bu iş için tasarlanmış. Deniz ekosistemine yönelik olarak pek çok projemiz var” dedi.

60 gün denizde kalabildiği öğrenilen Deniz Kaşifi’nin oşinografinin temel parametreleri olan sıcaklık, tuzluluk, oksijen miktarı gibi ölçümleri yapabildiği ama en önemli özelliğinin besin tuzu ve azot ölçer sensörleri olduğu belirtildi.