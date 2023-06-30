Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri durdu

Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 16:15
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri durdu
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İstanbul Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü sıralarda Marmaray seferleri normale döndü. Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.  


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