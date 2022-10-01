Deniz Uğur, Reha Muhtar hakkında sessizliğini bozdu: Şiddetin boyutlarını anlattı...

01 Ekim 2022 Cumartesi, 16:46

Oyuncu Deniz Uğur’un, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurması üzerine açılan geçici velayet davası başladı. Kızları M.D.M.’nin 2 ay süreyle geçici velayetini anneye veren mahkeme, Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızına yaklaşmamasına hükmetti.

Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na süreci anlatan Uğur, "Çocuğa şiddet kabul edilir bir şey değil. Çocuklarımı korumak için konuşma ve mücadele verme kararı aldım. Ne kariyerim umurumda, ne medya... Benim çocuklarımı korumak dışında hiçbir şey umurumda değil" dedi.

Her şeyin psikolojik şiddetle başladığını ifade eden Uğur, "İlk önce psikolojik şiddetle başladı. Çocukların yapmadığı şeyleri yapmaya başladığını iddia ediyordu. Eşyaları kayboluyor, bundan çocukları sorumlu tutuyor. 'Anneniz yaptırdı' diyor, beni CIA ajanı olmakla suçluyordu" değerlendirmesini yaptı.

"HANGİ PSİKOLOG BENDEN DAHA İYİ BİLİR?"

Çocuklarının babası Reha Muhtar’la bu durumu düzeltmek için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Uğur, “Her türlü soruma karşı karşımda bir duvar vardı. Psikoloğa gidelim dediğimde ‘Hangi psikolog benden daha iyi bilir?’ yanıtını aldım” şeklinde konuştu.

"VELAYETİ KENDİ RIZAMLA BIRAKTIM"

Yıllar önce iki çocuğunun velayetini neden Reha Muhtar’a devrettiğini açıklayan Deniz Uğur, “Velayeti kendi rızamla bıraktım. Annelik haklarım korunacaktı. Otizmli oğlumla daha çok ilgilenebilecektim ve kanser atlatmıştım. Çocuklar küçükken hiçbir problem yoktu. Maddi vericilik konusunda hâlâ bir sıkıntı yok. İyi bir baba görünüyor ama iyi baba olmak böyle bir şey değil” dedi.

ŞİDDET NASIL BAŞLADI?

Çocuklar büyüdükçe şiddetin arttığını iddia eden Uğur, “Düşünsenize; çocuğunuz küfürlerle dolu bir evde büyüyor. Evde çalışanlar şiddet görüyor. Evdeki yaşlı dedenin hırpalandığına şahit oluyor. Herkes bunu biliyor ama 'Biri çıkıp, konuşsun dediğinde' herkes korkuyor” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİN BOYUTLARINI ANLATTI

Kızının gördüğü şiddeti tarif etmekte zorlanan Deniz Uğur, “Bacaklarında morluklar, parmak izleri ve ısırık izleri gördüm. 'Sakin ol' diyorum, 'Darp raporu alalım' diyorum, istemiyor. 'Yine baskı altına alacak' diyor, daha kötü şeyler yaşayacağından korkuyor” diye konuştu.

Kızının daha önce babasından şiddet gördüğü için şikâyetçi olduğunu da hatırlatan Uğur, “Daha önce şiddet gördüğü için şikâyetçi olduk ama ağladı zırladı, 'Seni kaybetmek istemiyorum' diyerek, kendini affettirdi. Çocuk küçük ve iradesi kırılıyor” ifadelerini kullandı.

SES KAYIDINI PAYLAŞTI

Dava sonrası Uğur, Instagram'dan Muhtar'ın kızına bağırdığı anlarda kaydedildiğini iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı.

Şiddetli bağrışmaların yaşandığı ses kaydında Muhtar'ın kızına "5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin" dediği duyuluyor.

Kaydı sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" ifadelerini kullandı.