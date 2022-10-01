Deniz Uğur, Reha Muhtar’a ait olduğu iddia edilen ses kaydını yayınladı
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyusunda bulunmasının ardından Aile Mahkemesi’ne başvurdu. İddiaların ardından Uğur, Muhtar'ın kızına bağırırken kaydedildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını paylaştı.
Oyuncu Deniz Uğur’un, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurması üzerine açılan geçici velayet davası başladı.
Kızları M.D.M.’nin 2 ay süreyle geçici velayetini anneye veren mahkeme, Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızına yaklaşmamasına hükmetti.
SES KAYIDINI PAYLAŞTI
Dava sonrası Uğur, Instagram'dan Muhtar'ın kızına bağırdığı anlarda kaydedildiğini iddia ettiği bir ses kaydı paylaştı.
Şiddetli bağrışmaların yaşandığı ses kaydında Muhtar'ın kızına "5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin" dediği duyuluyor.
Kaydı sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" ifadelerini kullandı.
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