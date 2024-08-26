Deniz Uğur'dan 'oğlum kaçırıldı' açıklaması: Karşılıklı özür dilediler

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:30

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:31

Oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonduğunu iddia eden Deniz Uğur'dan özür açıklaması geldi.

Deniz Uğur sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:

Son günlerdeki travmatik süreçtemedyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmış, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir.Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci Anne Deniz Uğur ve abla Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler.

NE OLMUŞTU?

Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan ve entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, basın toplantısı düzenleyerek ünlü sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun, "Bu süreçten sonra acaba evde de bir tartışma yaşanmış olup bir kazaya sebebiyet vermiş olabilir mi oğlunuz Poyraz?" şeklindeki sorusuna, "Ben bunu nereden bilebilirim? Şu anki sağlık durumunu da bilmiyorum ki. Niye kaçırıyorlar? Hangi cüretle, Nilüfer kim? Ben aşağılamak için söylemiyorum. Ünlü bir sanatçı biliyoruz. Ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşe Nazlı kim hiçbir yasal bağlantısı yok. Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" dedi.