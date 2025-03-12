Deniz Yücel’den CHP’yi hedef alan Erdoğan’a sert çıkış: ‘Biri 23 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın’

Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:15

Güncelleme: 12.03.2025 - 23:15

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştirdiği AKP grup toplantısında CHP’ ye yönelik söylediği sözlerine cevap verdi. Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğanı etiketleyerek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan grup toplantısında hızını alamamış, küçümser bir dille hâlâ partimize saldırıyor. Sen CHP’yi bırak da, yokluğa ve yoksulluğa mahkûm ettiğiniz milyonlardan haber ver Sn. @RTErdogan... Yoksulluk sınırının altında kalan asgari ücretten haber ver, bu mübarek Ramazan ayında hiç utanmadan emekliye reva gördüğünüz 4 bin liralık bayram ikramiyesini açıkla Sn. Erdoğan… Senin ve şürekanın terörize ettiği ve düşmanlaştırdığı o CHP, bugün Türkiye’nin 1. partisi. Senin ve şürekanın küçümsediği o CHP’nin Genel Başkanı, bugün Türkiye’nin 1. Partisinin Genel Başkanı. Sen hayat pahalılığını, yokluğu, yoksulluğu, kadın cinayetlerini, bebek ölümlerini, Kartalkaya’da yitirdiğimiz 78 canımızı ve ülkedeki bütün olumsuzlukları bir kenara bırak; tabiri caizse !kendini taca at’, sorumluluk almaktan kaçın, ona atar yap, buna gider yap, işi gücü bırak muhalefetle uğraş, öyle mi? Oh, ne âlâ… Halk artık bu hamaset siyasetinden bıktı. Cumhurbaşkanlığı makamı hamaset makamı değil, icraat makamıdır. Elinizi tutan mı var? Biri Sayın Erdoğan’a bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu ve partisinin 23 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın!"