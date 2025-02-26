Deniz Yücel’den Erdoğan’a: ‘Yaverleri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, "Türkiye’nin 1. partisinin Genel Başkanını kimse bu şekilde tehdit edemez, had bildiremez. Yaverleri dahi FETÖ’cü çıkmış biri, hiç edemez, hiç bildiremez!" dedi.

Deniz Yücel’den Erdoğan’a: ‘Yaverleri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 22:37

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine tepki gösterdi. 

Yücel açıklamasında şunları  kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığını yapıp da tehdit edilmeyen, saldırıya, linç ve suikast girişimine uğramayan kimse yoktur. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yöneltilen tehdit, yalnızca ona değil, aynı zamanda demokrasiye ve millet iradesine yöneltilmiştir. Türkiye’nin 1. partisinin Genel Başkanını kimse bu şekilde tehdit edemez, had bildiremez. Yaverleri dahi FETÖ’cü çıkmış biri, hiç edemez, hiç bildiremez! Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuştur. Baskıya boyun eğmez, kimden gelirse gelsin tehditlere pabuç bırakmaz!"


Etiketler: #Deniz Yücel #Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit: 'Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini biliriz!'

Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit: 'Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini biliriz!'
Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi: CHP’den ilk yanıt geldi!

Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi: CHP’den ilk yanıt geldi!
CHP’den Erdoğan’a çağrı: ‘Vergi Cenneti ülkelerin listesini yayınlayın’

CHP’den Erdoğan’a çağrı: ‘Vergi Cenneti ülkelerin listesini yayınlayın’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler