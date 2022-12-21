Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'Beata gemisine müdahaleye başlandı'

Sinop’un Bozburun mevkisi açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat kurtarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada "Saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla 'Beata' gemisine müdahaleye başlandı" denildi.

AA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:12
Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'Beata gemisine müdahaleye başlandı'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sinop açıklarında yangın çıkan kuru yük gemisinin bir mürettebatını arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkörle soğutma amacıyla Beata gemisine müdahaleye başlandığı belirtildi.

İçinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detayları netleştirileceğini kaydedilen açıklamada, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sinop’un 7 mil açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat yaralı olarak kurtarılmıştı. Yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu belirtilmişti.


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