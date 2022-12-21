Denizcilik Genel Müdürlüğü: 'Beata gemisine müdahaleye başlandı'

21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sinop açıklarında yangın çıkan kuru yük gemisinin bir mürettebatını arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkörle soğutma amacıyla Beata gemisine müdahaleye başlandığı belirtildi.

İçinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detayları netleştirileceğini kaydedilen açıklamada, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettabatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir. — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 21, 2022

NE OLMUŞTU?

Sinop’un 7 mil açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 16 mürettebat yaralı olarak kurtarılmıştı. Yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu belirtilmişti.