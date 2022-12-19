Sinop-İstanbul uçuşları iptal edildi

Sinop'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, Sinop-İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

İHA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:09
Sinop-İstanbul uçuşları iptal edildi
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Sinop-İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilidi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Sinop'ta devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop-İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi. 



Sinop İstanbul uçak

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