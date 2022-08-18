Denizde eğlendiği sırada aniden fenalaşan şahıs öldü

18 Ağustos 2022 Perşembe, 00:13

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde denizde arkadaşları ile eğlendiği sırada aniden fenalaşan 67 yaşında Şaban Yunaklı, suda çırpınmaya başlayınca çevredekiler tarafından denizden çıkartıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Şaban Yunaklı, kurtarılamadı. Yunaklı’nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yunaklı’nın denizde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

