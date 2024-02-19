Denizde kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu!

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:56
Denizde kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu!
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Küçük Liman mevkisinde denize giren kişinin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaybolan kişinin Ankara'da bir üniversitede teknisyenlik yapan Yusuf Ülger (43) olduğunu belirledi.

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Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı. Botlarla liman içinde ve açık denizde sürdürülen faaliyetler, karadan da kayalık bölgelerde yürütüldü.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu Ülger'in cansız bedenini kıyıdan 50 metre açıkta buldu.

Cansız beden otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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